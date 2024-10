Portogallo, super Leao e CR7 gol: Zielinski non basta alla Polonia. Spagna ok

Vince ancora il Portogallo, che a Varsavia si impone con il finale di 3-1. Un risultato valido per la 3ª giornata di Nations League e che consente ai lusitani di confermarsi al comando della classifica del girone 1 della Lega A a punteggio pieno. Gli uomini di Roberto Martinez passano in vantaggio al 26' minuto con Bernardo Silva , 10 minuti dopo Leao calcia forte e colpisce il palo, ma Cristiano Ronaldo risponde presente e piombandosi sul pallone batte Skorupski . Nella ripresa, l'ex Juve sacrifica una palla gol per servire Bruno Fernandes sotto porta. Il centrocampista del Manchester United colpisce però malissimo e spara alto sopra la traversa. Al 78' Zielinski accorcia le distanze, ma l'autorete di Bednarek all'88' condanna i polacchi. Prossimo impegno il 15 ottobre contro la Scozia.

Spagna, decide un super gol di Zubimendi

Bene anche la Spagna, che a Murcia supera la Danimarca con il risultato di 1-0. Una gara che ha visto le marcature inviolate per ben oltre un'ora di gioco, e sbloccata solamente da un grandissimo gol di Zubimendi, che calciando al volo da fuori area batte Schmeichel al 79'. I campioni in carica trovano dunque i 3 punti necessari per il sorpasso ai danni degli uomini di Knudsen nella classifica del gruppo 4 della Lega A. La selezione di De La Fuente, ora a quota 7 punti, tornerà in campo il 15 ottobre per ospitare la Serbia di Samardzic e compagni, che nel match contro la Svizzera si sono imposti con il finale di 2-0 - alla prima giornata del torneo i serbi fermarono la Spagna sullo 0-0 - . Successi anche per Croazia, che supera la Scozia per 2-1 - la selezione di Dalic si porta così a 6 punti dietro CR7 e compagni - Romania, 3-0 contro Cipro e Kosovo, che sconfigge la Lituania per 2-1. Terminano invece in parità le sfide Bulgaria-Lussemburgo e Bielorussia-Irlanda del Nord.