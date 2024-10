"Thuram deve fare un passo in più, Maignan? Sta bene, dorme": Deschamps sorride

"A settembre, con due partite in tre giorni e praticamente nessun giocatore al 100%, mi sembrava logico fare un turnover importante. Domani ci saranno alcuni cambiamenti, ma non credo che ne farò otto come all’andata. Marcus Thuram? Ha avuto un piccolo problema fisico, oggi sta meglio. All'Inter è molto efficace perché gioca in un sistema molto particolare, deve fare un passo in più. Gli attaccanti hanno praticamente l'obbligo di essere decisivi. Ciò richiede fiducia e tranquillità, quelle cose che ti portano a fare la cosa giusta. Marcus ha avuto molte chance per segnare che non si sono tramutate in gol: è molto generoso, può ricoprire diversi ruoli ed è un giocatore molto interessante". Sono le parole, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio a Bruxelles, del commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps.