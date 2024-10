Turchia, Yildiz si scalda: dal 1' con l'Islanda. Montella "Ho tutti a disposizione"

REYKJAVIK (Islanda) - La Turchia di Vincenzo Montella scenderà in campo lunedì a Reykjavík per affrontare l'Islanda. I turchi sono reduci da due vittorie consecutive e comandano il Gruppo 4 con 7 punti (+3 sull'Islanda terza), una partita fondamentale per l'allenatore italiano: "Questa è la partita chiave per il girone. Sappiamo che l'Islanda ha ottenuto qui risultati storici. Anche se la storia non è dalla nostra parte, sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci possono essere delle difficoltà, non puoi giocare tutte le partite nelle condizioni che vorresti. Devi adattarti molto velocemente. Penso che queste difficili condizioni possano essere superate".