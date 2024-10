Calafiori: "Ora siamo un'altra Italia. C'è un modo per non prendere più gol"

"Adesso siamo un’altra squadra, lo si vede per come dominiamo e gestiamo la palla. Ci siamo dimenticati la batosta dell’Europeo ma l’abbiamo sfruttata a nostro vantaggio". Sono le parole di Riccardo Calafiori , intervenuto al termine del match contro Israele valido per la 4ª giornata di Nations League. Gli uomini di Spalletti si sono imposti con il finale di 4-1 . Un risultato che consente agli Azzurri di mantenere il comando della classifica davanti alla Francia, che ha a sua volta superato il Belgio per 2-1. La prossima giornata del torneo, vedrà l'Italia scendere in campo Bruxelles contro i Diavoli Rossi nell'incontro in programma il 14 novembre.

Calafiori: "Ecco cosa mi ha insegnato la Premier"

"I difensori devono contribuire alla manovra e non dare punti di riferimento - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Io devo pensare a essere un difensore attento e a non fare guai. L’importante è dare una mano alla squadra. Dobbiamo però migliorare sulle palle inattive. Prendiamo gol solo così ormai, forse siamo disattenti o disorganizzati ma è l’unico che trovo nelle ultime partite in cui stiamo facendo bene. Io cerco anche di divertirmi, trovando però il giusto equilibrio per non subire contrattacchi e subire gol. Voglio però curare entrambe le fasi, non solo quella difensiva, e voglio farlo ad alti livelli. Cosa mi sta dando la Premier? E un campionato diverso, con diversa intensità e attitudine anche da parte delle squadre piu piccole che non intendono difendersi a oltranza. Se penso alla Premier la prima parole che mi viene in mente non può che essere intensità".