Juve, guarda che Yildiz: show con la Turchia. Francia ok contro il Belgio

Vince ancora la Turchia, che a Reykjavík supera la selezione di Hareide con il finale di 4-2. Una gara che ha visto i padroni di casa portarsi subito in vantaggio con Óskarsson - attaccante in forza alla Real Sociedad e gradito al Bologna - che al 3’ minuto di gioco conclude nel migliore dei modi una cavalcata inarrestabile partita da centrocampo. Nella ripresa, Calhanoglu sbaglia un calcio di rigore scivolando al momento della battuta. A firmare il pareggio ci pensa allora Kahveci al 62’ - già decisivo contro il Montenegro - con un gran tiro da fuori area. Poco dopo, Yildiz colpisce il palo dopo essersi smarcato in area - l’attaccante bianconero è sceso in campo dal 1’ minuto - . Al 66’, Calhanoglu torna sul dischetto e ribalta il vantaggio islandese, ma sul finale Gudjohnsen segna il gol 2-2. Risolve allora il match Arda Guler , che approfittando di un pasticcio difensivo batte il portiere avversario. Allo scadere, Akturkoglu cala il poker.

Kolo Muani trascina la Francia

La Francia vince in Belgio e resta sulla scia dell’Italia. A Bruxelles, gli uomini di Deschamps si impongono con il finale di 2-1. Un risultato valido per la 4ª giornata di Nations League e che consente loro di mantenersi a una lunghezza dagli Azzurri, che a loro volta hanno battuto Israele per 4-1. Gli ospiti passano in vantaggio al 35’ minuto grazie al calcio di rigore trasformato da Kolo Muani. Ma allo scadere della prima metà di gioco, i Diavoli Rossi pareggiano i conti con Openda (45’+3’). Nella ripresa, la Francia ritrova il vantaggio ancora una volta grazie all’attaccante del Psg e al 76' resta in dieci uomini in seguito all'espulsione rimediata da Tchouameni. La prossima giornata, i Bleus ospiteranno la selezione israeliana nel match in programma il 14 novembre. La gara con l'Italia si disputerà invece il 17 novembre a San Siro.

Bene anche la Germania

Vince anche la Germania, che supera l'Olanda di Koeman grazie alla rete di Leweling al 64'. La selezione di Nagelsmann si porta così a cinque lunghezze sulla nazionale Oranje. Al prossimo impegno nel torneo, i tedeschi ospiteranno la Bosnia di Dzeko, uscita sconfitta dalla sfida contro l'Ungheria. Vittorie anche per Albania, Slovacchia e Svezia, che superano rispettivamente Georgia (1-0), Azerbaigian (3-1) ed Estonia (3-0). Termina invece in parità la sfida tra Ucraina e Repubblica Ceca (1-1).