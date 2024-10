Di Lorenzo e Maldini, felicità Italia: "Due gol indimenticabili", poi la dedica

"Prima doppietta in Nazionale? È stato emozionante già portare solo la fascia". Così Giovanni Di Lorenzo , che al termine del match contro Israele valido per la 4ª giornata di Nations League ha commentato l'ottima prestazione esibita a Udine contro la Israle. Gli uomini di Spalletti si sono infatti imposti con il finale di 4-1 , un risultato che consente agli Azzurri di mantenersi in vetta alla classifica davanti alla Francia, che a sua volta ha battuto il Belgio grazie alla doppietta di Kolo Muani . La prossima giornata del torneo, vedrà l'Italia scendere in campo Bruxelles contro i Diavoli Rossi nell'incontro in programma il 14 novembre.

Di Lorenzo: "Momenti difficili sono il passato"

Queste le parole del difensore il forza al Napoli al termine dell'incontro: "I gol hanno reso emozionante la serata che ricorderò per tutta la vita - ha dichiarato ai microfoni Rai - . La doppietta è stato qualcosa di stupendo. Io il migliore in campo? Ho passato momenti difficili ma questi capitano a tutti. A me è successo lo scorso anno, ma con equilibrio sono andato avanti. Solo che la gente poi si fissa e pensa soltanto al passato. So che sto facendo una stagione importante sia con il Napoli che con la Nazionale. Vado avanti così. Questa sera abbiamo disputato una partita difficile ma abbiamo saputo renderla facile", ha concluso Di Lorenzo.

Maldini continua la dinastia in Azzurro

In campo a Udine anche Daniel Maldini, che con la maglia dell'Italia continua la dinastia dopo i trascorsi in Azzurro del padre Paolo e del nonno Cesare. Il giocatore in forza al Monza non ha nascosto l'emozione per i minuti trascorsi sul terreno di gioco con la Nazionale: "Questa sera ho provato un'emozione forte e positiva. Sono contento di essere entrato e che sia andata bene. Abbiamo avuto la partita sempre stata sotto controllo, siamo stati bravi a tenere botta anche dopo il gol subito. All’Italia spero di portare un po' di qualità anche se ce n’è già troppa quindi mi limiterò a dare il mio apporto. Mamma e papà in tribuna? Sono contento che siano venuti e siano qua. Tanto poi ci sentiamo e parliamo quando sono a casa. L'esordio lo dedico alla mia famiglia, ai miei amici, alle persone che mi vogliono bene", ha concluso Maldini.