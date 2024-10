Conceicao, scintille nel pari Portogallo. Morata gol, Polonia-Croazia show

GLASGOW (Scozia) - Ultima giornata della fase a gironi della Nations League, nel Gruppo 1 il Portogallo (1° e già qualificato) pareggia per 0-0 a casa della Scozia . Martinez lancia dal primo minuto il bianconero Francisco Conceicao per poi sostituirlo al 61' con Bernard Silva, il giocatore della Juventus è stato anche vicino al gol al 50' calciando fuori da dentro l'area su bella palla di Cristiano Ronaldo . Nell'altra partita del gruppo la Croazia (2ª e giù qualificata) pareggia a Varsavia 3-3 contro la Polonia che rimonta sotto 3-1.

Gruppo 4, Spagna ok e prima!

Tutto da decidere nel Gruppo 4 con la Spagna che non perde tempo, batte in casa la Serbia per 3-0 (3° successo consecutivo) e si qualifica al 1° posto (10 punti). Per gli iberici a segno Laporte (5') con Morata che sbaglia il rigore al 55' ma poi si riscatta segnando il 2-0 al 64', il tris lo cala Baena. La vittoria delle "Furie Rosse" garantisce alla Danimarca il pass come seconda: la squadra del laziale Isaksen pareggia 2-2 a San Gallo contro la Svizzera.