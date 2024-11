Francia deludente, con Israele solo un pari. Tris Inghilterra alla Grecia

Finisce senza reti la sfida allo Stade de France tra Francia e Israele nel quinto turno della fase a gironi di Nations League . La partita, caratterizzata anche da minuti di grande tensione sugli spalti, è terminata 0-0, con la nazionale di Deschamps che ha sprecato diverse occasioni da gol e non è riuscita sbloccare il risultato. Novanta minuti per il rossonero Theo Hernandez , poco più di dieci minuti invece per l'interista Thuram. I francesi, inseriti nel gruppo 2 dell'Italia, sono secondi con 10 punti e hanno conquistato il pass per i quarti mentre Israele, dopo 4 ko di fila, ottiene il primo punto nel girone ma resta in ultima posizione in classifica.

Vince l'Inghilterra, poker Norvegia

L'Austria ha battuto per 2-0 il Kazakistan: ad Almaty le reti di Baumgartner al 15' e Gregoritsch al 25' regalano i tre punti alla compagine austriaca. I padroni di casa, in dieci dal 23' per il rosso a Marochkin, con questa sconfitta sono matematicamente retrocessi nella Lega C. Vincono in trasferta anche l'Inghilterra e la Norvegia. Gli inglesi hanno trovato la vittoria per 3-0 in Grecia con le reti di Watkins e Jones e l'autogol di Vlachodims e hanno raggiunto proprio i greci in testa al girone mentre la Norvegia ha vinto 4-1 in Slovenia con la doppietta di Nusa e i gol di Haaland e Hauge. Infine, successi casalinghi di 1-0 anche per Irlanda e Macedonia del Nord rispettivamente contro Finlandia e Lettonia.