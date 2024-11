Koopmeiners gol, poker Olanda all'Ungheria. La Germania ne fa 7 alla Bosnia

Olanda-Ungheria sospesa: malore per Szalai

Attimi di paura al 7' quando la sfida è stata interrotta per consentire l'evacuazione medica d'urgenza di Adam Szalai, assistente di Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria. Gergo Szabó, capo ufficio stampa della nazionale, ha riferito al canale M4 Sport che Szalai era cosciente. È stato trasportato in ambulanza in un ospedale di Amsterdam per essere sottoposto ad esami, ha twittato la federazione ungherese sul proprio account X. Ex giocatore che ha concluso la carriera nel 2023, Szalai è stato portato in barella fuori dal campo tra gli applausi del pubblico e dei giocatori. Dopo un consulto tra i giocatori, il gioco è ripreso.

Olanda e Germania ai quarti di Nations League

Il successo alla Johan Crujiff Arena contro i magiari dell'italiano Marco Rossi regala alla selezione di Ronald Koeman i quarti di finale, raggiunti anche dalla Germania, vittoriosa con un netto 7-0 sulla Bosnia: Musiala (2'), Kleindienst (23') e Havertz (37') in rete nei primi 45', nel secondo tempo doppietta di Wirtz (50' e 57') e gol di Sane (66') e ancora Kleindienst (79').