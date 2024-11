Belgio ko anche con Israele: è 3°. Inghilterra e Norvegia show, Haaland tripletta!

Cade anche in Israele il Belgio, che nell'incontro valido per il 6º e ultimo impegno della fase a gironi di Nations League, si arrende per 1-0: rete Shua all'86'. Un risultato che definisce così la classifica finale del Gruppo 2 della Lega A, con l'Italia di Spalletti e la Francia di Deschamps che accedono ai quarti di finale: le due selezioni si sono affrontate a San Siro dove i Bleus hanno superato gli Azzurri in vetta grazie al finale di 3-1. I Diavoli Rossi di Tedesco chiudono invece al 3º posto con 4 punti, a pari merito con la formazione di Ben Shimon e con differenza reti pari a -3.