Morata cuore d'oro, il gesto per Pedri scalda la Spagna: "Capitano vero"

Morata e il gesto da capitano. Essere leader non è soltanto questione di portare la fascia da capitano, ma lo è anche nei gesti. "Ha avuto un gesto da grande capitano" ha sottolineato De La Fuente al termine della sfida contro la Svizzera. La Spagna ha vinto per 3-2 all'Heliodoro Rodriguez Lopez di Santa Cruz di Tenerife, ma a far parlare è soprattutto quel che ha fatto l'attaccante del Milan durante la partita.