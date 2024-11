"Theo Hernandez, periodo no. Difficile misurare la stanchezza psicologica..."

« Theo ha giocato contro Israele non essendo al 100% e non vado a precisare il problema che ha, ma l’ha giocata. Non è al meglio della sua condizione e (contro l’Italia, ndr) l’ho lasciato tranquillo perché era meglio così. Però Theo è un ottimo giocatore anche se quest'anno non ha lo stesso livello degli anni passati , gioca tanto e può capitare. Tutti i giocatori a un certo momento possono avere un periodo un po' più complicato; io ci parlo tanto e passo tempo con tutti i giocatori, anche Theo che è tanti anni che è con la nazionale: l'importante è capire. C'è sempre stata la stanchezza fisica ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica ». A certificare l’inizio di stagione in salita di Theo Hernandez ecco il pensiero di Didier Deschamps. Senza giri di parole, il ct francese ha sintetizzato in pochi ma essenziali concetti quello che in tanti stanno vedendo e pensando da mesi: Theo Hernandez non è (ancora) lui. Contro l’Italia il terzino non ha giocato a causa di un colpo al ginocchio rimediato probabilmente proprio giovedì scorso contro Israele, anche se Deschamps sabato aveva fatto capire che avrebbe cambiato diversi uomini e il rossonero era fra i candidati all’esclusioni in virtù di una prova opaca tre giorni prima . L’ennesima di questi primi quattro mesi del ’24-25. Theo Hernandez, infatti, ha avuto fin qui pochi lampi. Si possono contare sulle dita di una mano le gare in cui si è visto il giocatore che da quando è arrivato a Milano si è contraddistinto per essere uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo : un ingresso rabbioso a Roma con la Lazio (seppur macchiato poi dal famoso cooling break con Leao) , i gol con Venezia e Lecce, l’ottimo secondo tempo di Monza e la prestazione solida - come tutti i compagni - di Madrid contro il Real.

Maignan difende Theo Hernandez

Per il resto, errori, disattenzioni, atteggiamenti a volte sbagliati e tante prestazioni insufficienti, con Firenze (rigore procurato, rigore sbagliato ed espulsione match terminato) e Cagliari (marcature leggere sui due dei tre gol subiti) manifesto di questo rendimento negativo. Theo Hernandez sta faticando, probabilmente per una forma fisica non ottimale, forse - come ha sottolineato anche Deschamps - pure per fattori extra campo, come la questione del rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 o, chissà, magari per un rapporto con Fonseca che stenta a decollare come accaduto, per esempio, anche al suo amico Leao. Il portoghese è finito in panchina e quando è stato rilanciato, anche con un ruolo a lui più congeniale, è finalmente tornato incisivo. Adesso serve che pure Theo Hernandez faccia uno step. Già la scorsa stagione - la prima senza il suo mentore Paolo Maldini a Milanello - il francese era stato molto discontinuo, nonostante fosse un intoccabile per Pioli ma è evidente che il Milan abbia bisogno di un Theo Hernandez diverso, più "centrato". Maignan uscendo da San Siro domenica notte gli ha dato una virtuale pacca sulla spalla - «Se Theo sta bene? Sì sempre (strizzando l'occhio col sorriso, ndr)», oggi il terzino si ripresenterà a Milanello dopo il lunedì di riposo per cominciare a mettere nel mirino la Juventus, quando dovrà vedersela con clienti complicati come Weah o Conceiçao. Il Milan ha ritrovato Leao, ora aspetta il suo "socio" sulla fascia sinistra.