Yildiz gol non basta alla Turchia: tris Montenegro. Koopmeiners in campo 90'

L'Olanda pareggia 1-1 in casa della Bosnia-Erzegovina nel sesto e ultimo turno della fase a gironi della Nations League . La nazionale olandese è andata in vantaggio con la rete di Brobbey nel primo tempo e poi è stata recuperata dal pari di Demirovic nella ripresa. Titolare e per tutta la partita in campo il calciatore della Juve Koopmeiners . L'Olanda chiude così il gruppo 3 al secondo posto con 9 punti. Prima, invece, la Germania a quota 14 dopo l'1-1 in Ungheria : vantaggio tedesco con Nmecha, pareggio ungherese al 99' con il rigore trasformato da Szoboszlai.

Galles promosso, Turchia agli spareggi

E' il Galles la nazionale promossa in Lega A dal gruppo 4 della Nations League B, con la Turchia che dovrà passare invece dagli spareggi. Nell'ultima giornata la nazionale guidata da Vincenzo Montella perde a Niksic contro il Montenegro per 3-1. Tripletta dell'attaccante del Lecce Krstovic per i padroni di casa, ospiti a segno per il momentaneo 2-1 con lo juventino Yildiz al 37'. Il Galles, invece, si impone sull'Islanda a Cardiff per 4-1: ospiti avanti in avvio di gara con Gudjohnsen, poi doppietta di Cullen prima dell'intervallo e reti di Johnson e Wilson nella ripresa. Islanda confermata negli spareggi della Lega B/C, il Montenegro retrocede in Lega C. Repubblica Ceca promossa in Lega A, Ucraina agli spareggi di Lega A/B, Georgia a quelli di Lega B/C e Albania retrocessa. Sono questi invece i verdetti emessi dal gruppo 1 della Nations League B. La Repubblica Ceca si aggiudica per 2-1 a Omuluc la sfida con la Georgia: reti per i padroni di casa di Sulc (3') e Hlozek (24'), gli ospiti in gol al 60' con Mikautadze. Successo esterno dell'Ucraina, che si impone 2-1 a Tirana sull'Albania, messa al tappeto dalle marcature di Zinchenko (5') e Yaremchuk (10'); non basta un rigore di Bajrami al 75' a cambiare l'esito del match.

Gli altri risultati di Nations League

Già sicura della promozione in Lega B, la Svezia archivia il suo cammino nel girone 1 della Nations League C travolgendo l'Azerbaijan a Solna per 6-0. Gyokeres protagonista con un poker di reti, doppietta dell'ex Parma e Juve Kulusevski e un rigore fallito da Isak: i padroni di casa hanno dunque dominato un match a senso unico. La Slovacchia di Calzona, che passerà invece dagli spareggi della Lega B/C, si è invece imposta di misura sull'Estonia a Trnava. Strelec firma l'1-0 al 72'. Con la Moldavia già promossa, il gruppo 2 della Nations League D si chiude a Ta' Qali con il pareggio senza reti tra Malta e Andorra. Malta è confermata agli spareggi della Lega C/D mentre Andorra rimarrà in Lega D per la prossima edizione.