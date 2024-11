Italia, ecco l'avversaria di Nations League: gli accoppiamenti dei quarti

Italia, ecco l'avversaria di Nations League

Dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle della Francia, l’Italia è stata inserita nella seconda fascia e giocherà la gara di andata in casa il 20 marzo 2025, con il ritorno in trasferta fissato per il 23 marzo. Tra le avversari da poter incontrare sul proprio cammino: Portogallo, Germania e Spagna visto che non è possibile riaffrontare i transalpini dopo i gironi.

L'avversaria che è stata sorteggiata per l'Italia è la Germania. Gli azzurri sono chiamati a una sfida impegnativa, ma Spalletti e il suo staff confidano nella crescita della squadra per competere ai massimi livelli. La Nations League, giunta alla sua terza edizione, rappresenta un’opportunità importante per la Nazionale di dare continuità di quanto visto nel post Europeo. Le quattro vincenti dei quarti accederanno alla Final Four, in programma a giugno 2025: semifinali in gara unica il 4 e 5 giugno e finali per il primo e terzo posto l’8 giugno. Di seguito gli accoppiamenti dopo il sorteggio di Nyon.

GLI ACCOPPIAMENTI

Italia-Germania

Croazia-Francia

Danimarca-Portogallo

Olanda-Spagna

A seguire sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti per quanto riguarda le semifinali di giugno: