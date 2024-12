Torino ospiterà Finals Nations League se l’Italia batterà la Germania: ufficiale

L'Allianz Stadium e l'Olimpico Grande Torino si candidano a ospitare le semifinali di Nations League. Stando a quanto stabilito dal Comitato Esecutivo dell'Uefa in seguito alla riunione che ha avuto luogo il 16 dicembre a Losanna, i due impianti di Torino sono stati designati tra le possibili destinazioni delle Finals del torneo, in programma dal 4 all'8 giugno. Monaco e Stoccarda invece le concorrenti. A decidere l'assegnazione, sarà infatti l'esito della sfida tra Italia e Germania valida per i quarti di finale del torneo per nazioni, le cui gare di andata e ritorno si disputeranno rispettivamente giovedì 20 marzo a San Siro e domenica 23 in trasferta.