Francia, per la Nations League torna Mbappé: c'è anche Kolo Muani e un ex Juve

La seconda e decisiva parte della stagione per i club sta per entrare nel vivo, ma prima c'è un'ultima sosta per le nazionali. In programma ci sono i quarti di finale di Nations League, dove spicca tra le altre la sfida tra Francia e Croazia. Un incrocio mai banale, al quale i transalpini vogliono arrivarci al massimo della condizione. Il tecnico Deschamps ha diramato, nelle scorse ore, la lista dei convocati: spicca il ritorno della stella del Real Madrid Kylian Mbappé. Dalla Serie A sono 7 i giocatori che prenderanno parte alla nazionale francese: il Milan in testa con Maignan e Theo Herandez, segue l'Inter con Thuram e Pavard, chiudono la Juventus con Kolo Muani, la Lazio con Guendouzi e la Roma con Kone.