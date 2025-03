Kolo Muani, Deschamps: "Cosa è cambiato per lui dal Psg alla Juve"

Deschamps, Kolo Muani e la Juve

Didier Deschamps ha parlato della scelta di non chiamare Griezmann per l'ultimo tributo come invece farà Giroud: "Il presidente Diallo ha già risposto a questa domanda, ci tiene molto a rendere omaggio ai giocatori che hanno segnato la storia della squadra francese. Antoine ha già ribadito la sua decisione, non ho elementi che vadano in un'altra direzione".