Huijsen, altro rimorso Juve: dalla cessione alla chiamata con la Spagna dei big

"Penso di avere una possibilità, ma dipenderà da cosa dirà l'allenatore. Che accada o no, continuerò a lavorare. Ma sì, ora che le cose mi vanno bene ho una possibilità...". Queste sono state le parole di Huijsen qualche giorno fa a Marca circa una possibile convocazione da parte della Spagna per la Nations League. Il difensore, oltre a togliersi qualche sassolino sulla Juventus nell'intervista che lo ha ceduto nel mercato estivo, è stato chiaro e diretto ma a distanza di poco tempo è arrivata anche la conferma della chiamata da parte di De la Fuente con la nazionale maggiore. In un primo momento è stato chiamato dall'U21, ma l'infortunio di Inigo Martinez gli ha aperto la strada dei grandi.

Huijsen-Spagna, primo esame Olanda

La convocazione non è stata casuale perché sin qui in Premier League ha dimostrato tutto il suo potenziale. Qualità tecniche e tanta personalità per il classe 2005 ex Juve che si è preso la maglia da titolare al Bournemouth e ora la chiamata della Spagna. I suo momento non è passato inosservato, nemmeno alle big europee con il Real Madrid sulle sue tracce per il futuro... Ma prima di pensare a quel che sarà c'è una gara importante all'orizzonte e particolare, soprattutto per lui, perché in Nations League affronterà proprio l'Olanda.

Una gara speciale per lui, olandese e con passaporto spagnolo ed è proprio quet'ultima che ha scelto di rappresentare visti i suoi trascorsi giovanili in terra iberica. Intanto si è preso la chiamata a causa dell'infortunio di Inigo Martínez, comunicato dal Barcellona proprio alla Spagna con un rapporto dettagliato sulle sue condizioni. Per questo motivo Luis de la Fuente ha deciso di promuovere Dean Huijsen, l'ex Juve ora al Bournemouth in Premier, dall'Under 21 di Santi Denia.