Nagelsmann: "Italia squadra giovane, vi dico chi è il più forte"

Italia-Germania, le parole di Negelsmann

L'allenatore della Germania elogia l'Italia, conscio della forza dei ragazzi di Spalletti, in particolare di Gigio Donnarumma: "Credo che abbiano dei talenti a livello di portieri, a livello giovanile. Bisogna anche vedere le società quanto coraggio abbia nel lanciare portieri giovani. In quella posizione serve più coraggio rispetto ai giocatori di movimento, non è un ruolo facile. Donnarumma è un giocatore che ha avuto allenatori che gli hanno dato la fiducia necessaria, ovviamente ha grande talento e fisicità, ma ha avuto bisogno di essere schierato altrimenti non avrebbe potuto mostrare il suo talento. Anche in nazionale ha l'aiuto di Buffon, che può dargli grandi consigli. Noi dobbiamo anche avere il coraggio di far giocare i portieri giovani che abbiamo. È attraverso gli errori che si cresce, non bisogna criticare troppo i giovani se sbagliano. Ma dargli il tempo di crescere anche attraverso gli errori". Allo stadio ci saranno molti tifosi tedeschi: "Abbiamo un dato molto positivo, siamo contenti. Penso che siano contenti di come sta giocando la nazionale, le partite destano sempre grande interesse e speriamo di fare felici tanti tedeschi".

Sull'importanza della vittoria: "Vediamo come evolverà la partita, abbiamo pensato a come affrontare queste due partite: non vogliamo fare troppa pretattica, vogliamo vincerle entrambe. Non possiamo prevedere cosa servirà a livello tattico domani, pensando alla prossima partita. Ho letto che Retegui non è più a disposizione: è una cosa che potrebbe cambiare la partita e dobbiamo vedere come andrà in campo. Però non mi piace troppo pensare a queste cose: io voglio vincere, poi vedremo come si evolverà domani sera la partita". E aggiunge: "Il nostro approccio sarà più o meno lo stesso di sempre. Penso sia importante che tutti i giocatori sappiano cosa fare. Sarà difficile vincere domani, ma vogliamo attaccare e segnare: è sempre una cosa buona non subire tanti gol e dovremo ovviamente difendere bene, ma è importante avere un buon mix tra le due fasi. Ogni giocatore del campo deve attaccare e deve difendere: questo sarà il nostro approccio domani sera". Vincere la Nations League? Negelsmann...: "Ho detto spesso che per noi è importante abituarci a vincere. Vogliamo vincere più partite e vorremmo vincere la Nations League, ma sappiamo che affronteremo un'avversaria molto forte come l'Italia. Dobbiamo prima di tutto battere gli azzurri e questo è il nostro compito, poi parleremo di un eventuale titolo".