Yildiz brilla, Calhanoglu guida: Nations League, tris Turchia all'Ungheria

È la Turchia ad aggiudicarsi l'incontro contro l'Ungheria, valido per l'andata degli spareggi per non retrocedere in Nations League B. All'Ali Sami Yen di Istanbul (lo stadio del Galatasaraay), la selezione di Vincenzo Montella si impone con il finale di 3-1, firmato Kocku (8'), Akturkoglu (69') e Kahveci (73'): la formazione di Marco Rossi va invece a segno con Schafer per il momentaneo pareggio (25'). I padroni di casa partono forte e guadagnano le prime occasioni del match sfruttando l'asse Calhanoglu-Yildiz. A sbloccare le marcature ci pensa Kocku, che all'8' minuto di gioco riceve palla al limite dell'area da Aydin e batte Dibusz. Non si fa attendere la reazione degli ospiti, che al 12' chiama in causa Cakir con un tiro al volo di Nagy su assist di Szoboszlai. Al 25', un brutta rimessa del portiere turco spiana la strada al pareggio ospite firmato Schafer. Nella ripresa, l'Ungheria aumenta la pressione, ma la Turchia ritrova il vantaggio al 69' grazie al colpo di testa di Akturkoglu su traversone di Aydin. Poi, il gol che chiude la partita del subentrato Kahveci, bravo a intercettare al volo un pallone vagante in area.