Nations League, Kolo Muani ko con la Francia, Vlahovic pari con la Serbia

In caso di qualificazione alle semifinali di Nations League, l'Italia di Spalletti se la vedrà con la vincente di Danimarca-Portogallo: la gara di andata ha visto imporsi i danesi in casa per 1-0 grazie alla rete di Hojlund (78') che esulta alla Cristiano Ronaldo proprio davanti agli occhi di CR7, autore di una prestazione opaca. Da segnalare anche un rigore sbagliato da Eriksen nel primo tempo, causato da un fallo di mani di Renato Veiga rimasto in campo per 76 minuti, sostituito poi da Inacio. Brutta sconfitta della Francia di Kolo Muani in casa della Croazia che supera i transalpini per 2-0 arrivato grazie alle reti di Budimir (26') e Perisic (46'): la punta della Juventus è rimasta in campo per 64 minuti senza incidere, sostituita da Barcola. Pari show tra Olanda e Spagna per 2-2: apre Nico Williams (9') che porta avanti le Furie Rosse, poi ci pensano Gakpo (28') e Reijnders (46') a ribaltare il risultato. In pieno recupero, arriva il pari spagnolo firmato da Merino (93'). Da segnalare l'ingresso di Koopmeiners negli Orange solo al minuto 73 al posto di de Jong e l'esordio nella nazionale spagnola di Dean Huijsen al minuto 41 al posto dell'infortunato Cubarsi.