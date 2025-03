Italia-Germania 1-2: Tonali illude, tanti errori ma Nagelsmann la ribalta

L'Italia si inchina allo strapotere fisico della Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League: al Meazza gli uomini di Nagelsmann si impongono 2-1 in rimonta con una prestazione tutta muscoli e cinismo, con gli azzurri a recriminare sugli errori commessi nelle tante occasioni create ma non finalizzate. Al ritorno a Dortmund sarà durissima, nello stadio talismano dei tedeschi che non ci perdevano mai fino al 2006, almeno la consolazione tutta italiana di sapere come si fa.

Potrebbe esserci Gatti, visto il problema di Calafiori nel finale, potrebbe esserci anche Cambiaso, un innesto di Juve per cercare la rimonta, un'altra impresa in terra germanica a quasi vent'anni da quella che ci spalancò le porte di Berlino e del Mondiale. Anche se oggi è Nations League. Sicuramente non si potrà sbagliare tanto quanto stasera, con due occasioni d'oro per Kean e Raspadori non concretizzate che avrebbero dato un'altra pendenza alla sfida ora tutta in salita.