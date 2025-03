Arnautovic e l'attacco di panico in Austria-Serbia: "Ho avuto paura"

Le parole di Arnautovic

"Ho sentito una forte pressione nella parte superiore dello stomaco, nello stesso momento ho avuto un attacco di panico e non so perché. Il medico mi ha dato un'occhiata veloce, mi ha dato un rimedio e poi tutto è tornato a posto, e ho potuto continuare. All'improvviso ho avuto nausea e vertigini. Forse è stato a causa del dolore al ginocchio, un dolore fortissimo nella parte anteriore della rotula. Ma poi è andato tutto bene e ho continuato a giocare. Ho poi sprecato anche un paio di occasioni da gol? Alzo la mano e dico: è stata anche un po' colpa mia...". Al termine della partita, in zona mista, Marko Arnautovic è tornato sull'episodio: "Ho avuto improvvisamente paura, mi sono sentito male e frastornato, forse a causa del dolore fortissimo al ginocchio avuto in precedenza".