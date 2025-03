Spalletti: “Bastoni come sul divano di casa. Lucca e Kean insieme? Si può ma..."

Ma sul possibile doppio centravanti con Kean e Lucca chiarisce: "Si può fare anche quello, è nelle caratteristiche dei nostri calciatori. Vista la partita io penso che sia meglio uno che fa un lavoro di raccordo tra i due settori, lì ne abbiamo diversi e siccome vogliamo vincerla se poi li fai giocare entrambi subito poi non hai chi mettere eventualmente a gara in corso". Spalletti apre anche alla soluzione Maldini : "Perché no, ha fatto vedere di essere un giocatore di livello top. Ha solo bisogno di macinare minuti in gare importanti per acchiappare il suo massimo. Noi lì abbiamo due-tre che ci possono giocare e tra questi c'è anche lui".

Frattesi e Politano, le condizioni

Prosegue sui singoli Spalletti: "Frattesi sta bene per quello che ho potuto vedere, poi ho visto anche che ha giocato poco. Solo la partita può dire se è in grado di giocarla bene dall'inizio, fa parte delle valutazioni. Noi abbiamo a che fare con una Nazionale forte e dobbiamo anche inventarci qualcosa. Politano sta bene. Io l'ho tolto perché in quel momento lì c'era bisogno di qualche centimetro in più, ci ho messo mano credendo di far bene. L'ho tolto perché aveva strappato e rincorso molte volte, è bravo a fare quel ruolo anche se non è proprio il suo. Sulle scelte io penso che domani ci sarà da stare in partita all'inizio, ci sarà da mantenerla viva e poi da metterci mano ancor più pesantemente durante il match. Però l'importante è l'impatto che avremo in questo stadio qui e magari ricordandoci sempre che l'Italia non è solo una squadra di calcio, ma la Nazionale. Si va a giocare a muso contro chiunque avversario, contro qualsiasi tipo di squadra. A viso aperto".