Nagelsmann: "Germania, mica avvantaggio Spalletti. Ricordo il 2006..."

DORTMUND (Germania) - "Ci saranno aggiustamenti tattici? E perché devo dirlo? Non ha alcun senso. Posso solo dire che tutti sono a disposizione". Inizia così la conferenza stampa del commissario tecnico della Germania Julian Nagelsmann alla vigilia del match con l'Italia, valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League A: "Kleindienst dal 1'? Sì, ha fatto una buona prestazione ma non ho ancora deciso se giocherà o meno. Anche in difesa non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso la tattica del match, prenderemo una decisione solo domani. Anche Schlotterbeck è entrato molto bene. Giocherà Goretzka? Fate molte domande ma io non voglio dire nulla concretamente, sarebbe facile per Spalletti e io non voglio dargli questo vantaggio. Goretzka giocherà, ha fatto un gol e una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco, ma anche oggi voglio guardare l'allenamento per prendere tutte le decisioni. Deve dimostrare costantemente le sue qualità".