Vlahovic torna al gol, Serbia batte Austria! La Turchia di Yildiz supera l'Ungheria

BUDAPEST(Ungheria) - Prima dei match validi per i playoffs di Nations League sono andate in scena le partite valide per gli spareggi che hanno visto in campo i bianconeri Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic entrambi partiti titolari nei match di Turchia e Serbia. La Nazionale di Montella, dopo il 3-1 all'andata, mette al sicuro la sua permanenza in Lega A andando a vincere anche alla Puskas Arena battendo per 3-0 l'Ungheria grazie al rigore trasformato dall'interista Calhanoglu (37') e alla rete due minuti più tardi di Arda Guler. Il tris lo cala Bardakci al 90'.

La Serbia invece, reduce dall'1-1 dell'andata, batte l'Austria 2-0 che le consente di salire in Lega A. Gol in apertura di Maksimovic al 56' e poi serata di festa per Vlahovic perché l'attaccante della Juventus era andato a segno al 74' con il tap-in di testa per il 2-0 ma la gioia è durata poco causa Var che ha annullato la marcatura per fuorigioco. Il serbo però non si abbatte e al 91' manda lui i titoli di coda su assist del milanista Jovic!