Italia eliminata, Kean-Raspadori gol non bastano a Spalletti: Germania alle Final Four

Dopo una partita dai due volti, l' Italia deve abbandonare la Nations League ai quarti di finale per mano della Germania dopo il 3-3 finale. Primo tempo a senso unico dominato dai tedeschi che vanno sul 3-0 grazie alle firme di Kimmich su rigore, Musiala e Kleindiest . Nella ripresa è un'altra Nazionale che entra in campo col piglio giusto e trova subito la doppietta di Kean che accorcia le distanze. Il gol del pari arriva solo nel recupero grazie ad un rigore realizzato da Raspadori . A causa di questa eliminazione, l'Italia finisce nel Gruppo I delle Qualificazioni ai Mondiale del 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

Germania-Italia 3-3, la cronaca

La Germania detta i tempi già dalle prime battute con l'Italia ma in partita nella prima frazione di gioco. Dopo diverse occasioni, i tedeschi passano in vantaggio con Kimmich su rigore al 30° a causa di un fallo fischiato a Buongiorno. Passano sei minuti e la Nazionale subisce il raddoppio in modo comico su azione d'angolo: gli azzurri, Donnarumma compreso, sono occupate a protestare contro l'arbitro lasciando così da solo in area Musiala che a porta vuota appoggia comodamente l'assist fatto da Kimmich. Al 45° Kleindiest chiude potenzialmente i giochi grazie al gol del 3-0 realizzato di testa su cross ancora di Kimmich. La ripresa di apre con la rete dell'Italia: la pressione azzurra costringe all'errore la retroguardia tedesca che regala palla a Kean che non sbaglia davanti a Baumann. La Nazionale insiste e accorcia ancora con Kean al 69° portandosi così sul 2-3. Al 76° l'episodio che indirizza definitivamente la gara: Marciniak prima assegna un rigore all'Italia e poi ritorna sui suoi passi dopo essere stato richiamato al Var. Ma la rete del meritato pareggio arriva al 90° con Raspadori su calcio di rigore, dopo un fallo di mano in area su azione di angolo.