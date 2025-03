Germania-Portogallo e Spagna-Francia: ecco le Final Four di Nations League

LISBONA (Portogallo) - Sarà il Portogallo l'avversaria della Germania nella semifinale della Nations League. La squadra di Martinez batte la Danimarca ribaltando l'1-0 dell'andata in una partita rocambolesca risolta solo ai tempi supplementari per 5-2 con Trincao eroe della notte a differenza di Cristiano Ronaldo croce e delizia.

Infatti neanche 5' sul cronometro e i lusitani hanno la possibilità di pareggiare la parità: calcio di rigore per spinta in area di Dorgu su Cristiano Ronaldo, l'ex Juve si presenta sul dischetto ma gli esce un tiro orribile tanto da essere parato e fermato da Schmeichel! Il gol dell'1-0 arriva per i padroni di casa con un pizzico di fortuna: sugli sviluppo di un calcio d'angolo colpo di testa di Andersen che beffa il suo portiere per l'autogol che vale l'1-1 generale. Nella ripresa succede di tutto. La Danimarca ritorna in vantaggio co il colpo di testa vincente di Kristensen. Al 72' Ronaldo si fa perdonare: tiro da fuori area di Bruno Fernandes, la palla colpisce prima il palo e poi la schiena di Schmeichel, CR7 si avventa e da una posizione molto defilata sigla il 2-1 che vale il 2-2. I danesi nuovamente si riportano in vantaggio con Dorgu che serve in mezzo un dimenticato Erikssen per il 2-2 (3-2) al 76'. Martinez manda dentro Trincao all'81' e lo ripaga! Il giocatore dello Sporting realizza il gol all'86' del 3-2 (3-3) e poi quello del 4-2 al primo minuto del supplementare che vale la semifinale. Ramos manda i titoli di coda al 115'.