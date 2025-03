"Non bastano a farti tacere?": Guler-Szoboszlai, lite in campo e sui social

Szoboszlai-Guler, cosa è successo

In campo, dopo un battibecco, Arda Guler si è portato il dito vicino al naso e alla bocca, mimando a Szoboszlai di stare zitto, il quale ha deciso di rispondere con un sorriso sarcastico. L'ungherese, poi, una volta negli spogliatoi, dopo una breve ricerca su Internet, ha pubblicato sul proprio account Instagram un post riferito al turco del Real Madrid: "1088'", vale a dire i minuti trascorsi in campo con la maglia dei Blancos, circa 30' a partita in campionato e 20' in Champions. Come a dire, "non sei indispensabile". La risposta, però, non si è fatta attendere: sulla foto in cui intima il rivale di fare silenzio, infatti, Guler ha scritto in sovrimpressione: "Questo tizio è davvero divertente, non bastano 6 gol per farlo tacere?".