Francia, i convocati di Deschamps: la decisione su Thuram, ben 8 gli 'italiani'

Ben otto giocatori che militano in Serie A tra i 25 convocati dal ct della Francia, Didier Deschamps, per la final four di Nations League e con la semifinale del 5 giugno contro la Spagna come primo obiettivo. Si tratta di Maignan e Theo Hernandez (Milan), Pavard e Marcus Thuram (Inter), Kalulu e Kolo Muani (Juventus), Guendouzi (Lazio) e Koné (Roma). Niente chiamata, invece, per il centrocampista della Juventus Khephren Thuram. Italiani a parte, da segnalare la prima convocazione per Rayan Cherki, 21enne attaccante esterno del Lione.