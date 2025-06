La Spagna di Huijsen, Yamal e Nico Williams fa festa: Francia, Cherki show da 5-1 a 5-4 ma non basta

Vittoria della Spagna contro la Francia nella semifinale di Nations League a Stoccarda in una sfida ricca di gol (nove) ed emozioni (anche due rigori). La selezione spagnola vince 5-4 contro i francesi guidati da Deschamps e vola nella finalissima contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha battuto la Germania. L'ultimo atto è in programma domenica sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Debutto amaro per il difensore della Juventus Kalulu, all'esordio con la maglia della Francia.