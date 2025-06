Cristiano Ronaldo, che stoccata a Yamal! "Si distingue chi alza la Champions". Sul Mondiale Club...

Futuro Cristiano Ronaldo, dal Mondiale per Club al ritiro: le parole

A tenere banco nelle prime ore di calciomercato è stata la possibilità di un trasferimento di Cristiano Ronaldo dall'Al Nassr a una squadra che gioca il Mondiale per Club: "Il mio futuro ora è irrilevante, in questo momento non ha senso parlare di altre cose che non riguardino la Nazionale. Ci sono stati molti contatti, alcune situazioni avevano un senso senso, altre no, ma non puoi pensare solo all'immediato, devi farlo anche a medio e lungo termine. La mia decisione è quella di non andare al Mondiale per Club nonostante i tanti inviti".