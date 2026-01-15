Uefa, a Bruxelles il 50° congresso: decisa anche la data del sorteggio di Nations League

Il 50° Congresso Ordinario Uefa si terrà a Bruxelles, in Belgio, giovedì 12 febbraio 2026 presso la Brussels Expo Hall 3. Il Congresso inizierà alle 10.00 e si concluderà intorno alle 12.30. Seguirà una conferenza stampa con il presidente Uefa, Aleksander Ceferin.
Il sorteggio di Nations League
Più tardi, nello stesso giorno, a partire dalle 18.00, si svolgerà il sorteggio per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026/27. Sempre a Bruxelles ma il giorno prima, l'11 febbraio, è prevista la riunione del Comitato Esecutivo Uefa.