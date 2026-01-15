Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Uefa, a Bruxelles il 50° congresso: decisa anche la data del sorteggio di Nations League

Il presidente Ceferin parlerà in conferenza stampa presso la Brussels Expo Hall 3. Poi verrà ufficializzata la fase a gironi della competizione europea
1 min
Uefa, a Bruxelles il 50° congresso: decisa anche la data del sorteggio di Nations League© EPA

Il 50° Congresso Ordinario Uefa si terrà a Bruxelles, in Belgio, giovedì 12 febbraio 2026 presso la Brussels Expo Hall 3. Il Congresso inizierà alle 10.00 e si concluderà intorno alle 12.30. Seguirà una conferenza stampa con il presidente Uefa, Aleksander Ceferin.

Il sorteggio di Nations League

Più tardi, nello stesso giorno, a partire dalle 18.00, si svolgerà il sorteggio per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026/27. Sempre a Bruxelles ma il giorno prima, l'11 febbraio, è prevista la riunione del Comitato Esecutivo Uefa.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Uefa Nations League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS