Yildiz e Mbappé contro: Italia, urna sfortunata ai sorteggi di Nations League

Gli Azzurri di Gattuso non sono stati fortunati a Bruxelles con girone di ferro. In campo a fine settembre, qui tutti i gironi
3 min
Nations LeagueItalia
Yildiz e Mbappé contro: Italia, urna sfortunata ai sorteggi di Nations League

BRUXELLES (Belgio) -  Si è svolto a Bruxelles il sorteggio della Nations League 2026-27. La fase a gironi inizierà con una finestra dedicata alle nazionali prolungata dal 24 settembre al 6 ottobre 2026, durante la quale le squadre giocheranno generalmente quattro partite di Nations League in rapida successione. Le ultime due giornate si terranno dal 12 al 17 novembre. I play-off sono in programma a marzo, la final four a giugno del 2027. Urna poco benevola per l'Italia di Gennaro Gattuso nel sorteggio della fase a campionato della prossima Nations League. Gli azzurri sono capitati nel Gruppo 1 assieme alla Francia di Mbappé, al Belgio di Lukaku e Turchia dello juventino Yildiz.

Bonucci: "Partite eccitanti"

Leonardo Bonucci, assistente in Nazionale del ct azzurro Gennaro Gattuso, ha commentato l'esito del sorteggio di Bruxelles per la Nations League: "È un girone sicuramente difficile, affronteremo tre grandi nazionali, ma sono partite eccitanti. Giocheremo contro tre tra le migliori nazionali al mondo, squadre piene di talento, saranno delle grandi sfide e il nostro obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile in questa competizione".

I gironi

LEGA A

  • Girone A: Francia, ITALIA, Belgio, Turchia
  • Girone B: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
  • Girone C: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca
  • Girone D: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles 

LEGA B

  • Girone A: Macedonia, Scozia, Slovenia, Svizzera
  • Girone B: Georgia, Irlanda del Nord, Ucraina, Ungheria,
  • Girone C: Austria, Irlanda, Israele, Kosovo
  • Girone D: Bosnia, Polonia, Romania, Svezia

LEGA C

  • Girone A: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
  • Girone B: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra
  • Girone C: Kazakistan, Slovacchia, Isole Far Oer, Moldavia
  • Girone D: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo/Malta

LEGA D

  • Girone A: Gibilterra/Lettonia, Malta/Lussemburgo, Andorra
  • Girone B: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein 


 

