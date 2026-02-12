Yildiz e Mbappé contro: Italia, urna sfortunata ai sorteggi di Nations League

BRUXELLES (Belgio) - Si è svolto a Bruxelles il sorteggio della Nations League 2026-27 . La fase a gironi inizierà con una finestra dedicata alle nazionali prolungata dal 24 settembre al 6 ottobre 2026, durante la quale le squadre giocheranno generalmente quattro partite di Nations League in rapida successione. Le ultime due giornate si terranno dal 12 al 17 novembre. I play-off sono in programma a marzo, la final four a giugno del 2027. Urna poco benevola per l'Italia di Gennaro Gattuso nel sorteggio della fase a campionato della prossima Nations League. Gli azzurri sono capitati nel Gruppo 1 assieme alla Francia di Mbappé , al Belgio di Lukaku e Turchia dello juventino Yildiz .

Bonucci: "Partite eccitanti"

Leonardo Bonucci, assistente in Nazionale del ct azzurro Gennaro Gattuso, ha commentato l'esito del sorteggio di Bruxelles per la Nations League: "È un girone sicuramente difficile, affronteremo tre grandi nazionali, ma sono partite eccitanti. Giocheremo contro tre tra le migliori nazionali al mondo, squadre piene di talento, saranno delle grandi sfide e il nostro obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile in questa competizione".

I gironi

LEGA A

Girone A : Francia, ITALIA, Belgio, Turchia

: Francia, ITALIA, Belgio, Turchia Girone B : Germania, Olanda, Serbia, Grecia

: Germania, Olanda, Serbia, Grecia Girone C : Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca Girone D: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

LEGA B

Girone A : Macedonia, Scozia, Slovenia, Svizzera

: Macedonia, Scozia, Slovenia, Svizzera Girone B : Georgia, Irlanda del Nord, Ucraina, Ungheria,

: Georgia, Irlanda del Nord, Ucraina, Ungheria, Girone C : Austria, Irlanda, Israele, Kosovo

: Austria, Irlanda, Israele, Kosovo Girone D: Bosnia, Polonia, Romania, Svezia

LEGA C

Girone A : Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino Girone B : Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra

: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra Girone C : Kazakistan, Slovacchia, Isole Far Oer, Moldavia

: Kazakistan, Slovacchia, Isole Far Oer, Moldavia Girone D: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo/Malta

LEGA D

Girone A : Gibilterra/Lettonia, Malta/Lussemburgo, Andorra

: Gibilterra/Lettonia, Malta/Lussemburgo, Andorra Girone B: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein



