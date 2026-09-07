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Bosnia, i convocati per la Nations League: la scelta su Alajbegovic

Sciolti i dubbi in merito alla potenziale convocazione del numero 17 della Juventus in vista dell'inizio della competizione europea
2 min
Nations LeagueBosniaAlajbegovic

Mancano ancora più di due settimane alla partita inaugurale della UEFA Nations League che vedrà la Bosnia di Alajbegovic affrontare la Polonia il prossimo 25 settembre. Il commissario tecnico della nazionale bosniaca Sergej Barberez ha già diramato la lista dei 24 che prenderanno parte alla sfida. Ma il calciatore della Juventus ci sarà? La risposta è sì: il numero 17 bianconero è presente nella lista dei convocati, e non è l'unico calciatore della Serie A. Assieme a lui ci sarà infatti anche Kolasinac, difensore dell'Atalanta, e l'immancabile ex Inter e Roma, Edin Dzeko.

Bosnia, i convocati per la Nations League

Ecco la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte alla sfida contro la Polonia:

  • Portieri - Vasilj, Zlomislic, Hamzic;
  • Difensori - Kolasinac, Dedic, Mujakic, Katic, Muharemovic, Radeljic, Smajlovic;
  • Centrocampisti - Sunjic, Basic, Busuladzic, Mahmic, Omerovic, Memic, Alajbegovic, Bajraktarevic;
  • Attaccanti - Demirovic, Lukic, Bazdar, Tabakovic, Dzeko;
  • Riserve - Hadzikadunic, Tahirovic, Hasic, Besirovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Uefa Nations League

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