La Francia sfida l'Italia in Nations League, Zidane pesca in Serie A: sono 6 i convocati, c'è Kalulu

Prime convocazioni per il nuovo commissario tecnico della Francia Zinedine Zidane in vista delle partite di settembre e ottobre valide per la Nations League. I transalpini affronteranno la Turchia il 25 settembre, il Belgio il 28, l'Italia il 2 ottobre e ancora il Belgio il 5. Sono sei i giocatori convocati che giocano in Italia: il portiere del Milan Mike Maignan, i difensori Pierre Kalulu della Juventus ed Andy Diouf dell'Inter, i centrocampisti Lucas Da Cunha del Como, Manu Koné della Roma ed Adrien Rabiot del Milan.
I convocati di Zidane
Portieri: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Tolosa), Robin Risser (Lens).
Difensori: Pierre Kalulu (Juventus), Jérémy Jacquet (Rennes), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Andy Diouf (Inter).
Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaïre-Emery (Psg).
Attaccanti: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué (Psg), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco).
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