La Francia sfida l'Italia in Nations League, Zidane pesca in Serie A: sono 6 i convocati, c'è Kalulu

Prime convocazioni per il nuovo commissario tecnico della Francia Zinedine Zidane in vista delle partite di settembre e ottobre valide per la Nations League. I transalpini affronteranno la Turchia il 25 settembre, il Belgio il 28, l'Italia il 2 ottobre e ancora il Belgio il 5. Sono sei i giocatori convocati che giocano in Italia: il portiere del Milan Mike Maignan, i difensori Pierre Kalulu della Juventus ed Andy Diouf dell'Inter, i centrocampisti Lucas Da Cunha del Como, Manu Koné della Roma ed Adrien Rabiot del Milan.