"Malen sta bene, l'infortunio...": Xavi non si nasconde dice la sua sul bomber olandese della Roma

Tegola in casa Roma durante la pausa delle nazionali. Donyell Malen ha dovuto rinunciare all'ultimo momento alla chiamata dell'Olanda a causa di un fastidio al ginocchio destro, che gli impedirà di scendere in campo nei prossimi impegni di Nations League. A fare il punto sulla situazione è stato direttamente il commissario tecnico degli Oranje, Xavi: "È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave".