"Malen sta bene, l'infortunio...": Xavi non si nasconde dice la sua sul bomber olandese della Roma

Tegola in casa Roma durante la pausa delle nazionali. Donyell Malen ha dovuto rinunciare all'ultimo momento alla chiamata dell'Olanda a causa di un fastidio al ginocchio destro, che gli impedirà di scendere in campo nei prossimi impegni di Nations League. A fare il punto sulla situazione è stato direttamente il commissario tecnico degli Oranje, Xavi: "È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave".
Il momento d'oro con Gasperini
Il forfait dell'attaccante priva la selezione olandese di un elemento cruciale per il vero e proprio tour de force contro Germania, Grecia e per due volte la Serbia. Una defezione per l'ex centravanti del Borussia Dortmund, trascinatore assoluto della Roma guidata da Gian Piero Gasperini in questo avvio di Serie A: il numero nove giallorosso ha infatti messo a segno ben 6 reti nelle prime 5 giornate di campionato, imponendosi come uno dei riferimenti offensivi più in forma del panorama europeo.