Cristiano Ronaldo infinito: "Vincere la Nations o raggiungere i mille gol? Entrambi". Su Jorge Jesus...

"Ho deciso di continuare. Ho parlato con il presidente e l'allenatore e loro contano su di me". A dirlo è l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni (42 il prossimo 5 febbraio) non intende mollare la maglia del Portogallo. Reduce dal suo ultimo (?) Mondiale, concluso dopo il ko della la selezione di Roberto Martínez, ora affidata a Jorge Jesus, contro la Spagna agli ottavi di finale, l'ex Juve e Real punta a difendere il titolo conquistato in Nations League, dove il Portogallo - due volte vincitore del torneo - è stato sorteggiato con Danimarca, Norvegia e Galles (contro cui esordirà il 24 settembre all'Alvalade di Lisbona). Ma c'è di più, CR7 guarda oltre la Nations e sogna di raggiungere la soglia dei 1000 gol in carriera: Queste le sue parole: "Penso di poter continuare ad aiutare la Nazionale, non solo con i gol, perché questa è una nuova generazione - ha dichiarato sulle pagine di As - . La cosa più importante è restare in campo e continuare a segnare. Jorge Jesus? È stata una scelta perfetta. Porta un'atmosfera diversa, idee diverse e un linguaggio diverso. Come ha detto l'allenatore, molti hanno già lavorato con lui, il che rende le cose più facili. Domani, intanto, abbiamo una partita difficile". E ancora: Vincere la Nations League o raggiungere i mille gol? Entrambi. Voglio centrare quota mille reti e veder esultare ancora la Nazionale: tenteremo di vincere questa Nations League. Le critiche per la mia decisione di non lasciare la Nazionale? Non posso essere sincero al cento per cento. Gioco a calcio da tantissimi anni e sono stato accolto bene in quasi tutti i posti dove sono andato. A qualcuno invece piace attaccarmi e cerca di uccidermi, ma non hanno alcuna possibilità, ci potrebbero riuscirebbero solo con un fucile da caccia, non certo col loro fucile a pompa. Ma anche in quel caso potrei schivare il proiettile. Ormai sono abituato alle contestazioni: il fatto che a una mezza dozzina di persone io non piaccia non mi scalfisce".