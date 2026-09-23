Klopp verso Olanda-Germania: "Nervoso per il debutto? Non ho avuto tempo. Abbiamo talenti eccezionali"

La sfida a Xavi di Ter Stegen

"Nervoso per il debutto? Non ho avuto tempo per esserlo, in questi tre giorni", ha dichiarato l'ex tecnico del Liverpool nella conferenza stampa della vigilia, in cui ha anche esortato la sua squadra a sfruttare la forza del collettivo, un suo mantra, per far emergere la qualità dei singoli. "Abbiamo dei talenti eccezionali - ha dichiarato Klopp -. Tutti i giocatori della rosa hanno spesso superato le aspettative nei rispettivi club, ma quand'è stata l'ultima volta che è capitato in nazionale? Stiamo cercando un modo per avere successo insieme e se ci riusciamo possiamo creare momenti in cui superiamo noi stessi". Klopp ha anche negato che ai giocatori non importi rendere al meglio a livello: "Credetemi, ci tengono moltissimo, per loro significa tutto". Klopp ha richiamato in squadra Marc-André ter Stegen e sarà lui il portiere titolare contro l'Olanda di Xavi, insieme al quale nel 2015 ha vinto la Champions League. "Sarà davvero speciale", ha detto il portiere a proposito dell'incontro con il suo ex compagno -. Xavi è una persona molto importante nella mia vita. Andiamo molto d'accordo".