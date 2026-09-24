Francia, nuovo forfait: infortunio Konate, Zidane chiama un altro difensore

La Francia perde uno dei suoi punti di riferimento in difesa in vista dei prossimi impegni di Nations League . Ibrahima Konaté è infatti costretto a fermarsi per un problema al ginocchio destro. Il difensore del Real Madrid non sarà disponibile per le quattro sfide in programma in questa finestra internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi c'è anche quello contro l'Italia, previsto per il 2 ottobre. Per sostituirlo, Zidane ha deciso di puntare su una novità assoluta per la nazionale maggiore.

Konaté, problema al ginocchio destro

L'allarme è scattato durante l'allenamento di mercoledì a Clairefontaine, quando Konaté ha accusato dolore al ginocchio destro. Il centrale francese è stato sottoposto agli accertamenti del caso, compresa una risonanza magnetica. Gli esami hanno evidenziato una leggera distorsione, come comunicato dalla Federazione francese. L'infortunio lo costringerà a saltare tutte le quattro partite previste dai Bleus in questa pausa internazionale.

Konaté non sarà quindi disponibile contro la Turchia, né nei due confronti con il Belgio del 28 settembre e del 5 ottobre. Il difensore sarà assente anche nel match del 2 ottobre contro l'Italia di Roberto Mancini, sfida valida per il Gruppo 1 della League A. Dopo il confronto tra lo staff medico francese e quello del Real Madrid, il giocatore è stato lasciato a disposizione del club.

Zidane corre ai ripari: prima chiamata per Yoro

L'assenza di Konaté ha spinto Zidane a intervenire immediatamente per completare il reparto arretrato. Al suo posto il commissario tecnico ha convocato Leny Yoro, giovane difensore del Manchester United. Per il giocatore si tratta della prima chiamata con la nazionale maggiore francese. Yoro avrà quindi l'opportunità di debuttare con i Bleus proprio in una fase delicata della competizione. La sua convocazione rappresenta la soluzione scelta da Zidane per compensare il forfait del centrale del Real Madrid.

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