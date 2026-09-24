Beffa Germania, vince il Portogallo. Solo panchina per Conceicao e Koop. Zhegrova, buoni 70' col Kosovo
Il Portogallo di Cristiano Ronaldo batte 1-0 il Galles nel primo turno della League A di Nations League. La formazione lusitana ha ottenuto il successo di misura grazie alla rete di Joao Felix al 22' minuto del primo tempo. Il bianconero Francisco Conceicao è rimasto in panchina per tutto il match. La Germania di Klop è stata beffata all'ultimo minuto in Olanda: tedeschi avanti grazie al gol di Nmecha al 32', 1-1 definitivo firmato da Gakpo in extremis. 90 minuti in panchina anche per Koopmeiners. Nell'altra sfida del gruppo 2 colpo esterno della Grecia, che vince in rimonta in Serbia: vantaggio dei serbi con Zivkovic a inizio gara, pareggio degli ospiti con Tsolis al 74' e definitivo 1-2 realizzato dall'attaccante del Como Douvikas. Gol e spettacolo, invece, a Oslo tra Norvegia e Danimarca: 3-2 per i norvegesi grazie alla doppietta di Haaland. A segno per la Danimarca l'attaccante del Napoli Hojlund.
Gli altri risultati
Nella League B vittoria per 1-0 per il Kosovo contro l'Irlanda con rete decisiva di Muriqi. Lo juventino Zhegrova ha giocato titolare ed è stato poi sostituito al 73'. Vince in casa anche l'Austria (3-1 contro Israele): vantaggio austriaco con Schmid su rigore, pari nella ripresa con Abu Farkhi e poi i padroni di casa segnano due reti nei minufi finali con Mwene e Kalajdzic. Infine, nella League D, successi in trasferta per Malta e Lituania rispettivamente contro Andorra e Liechtenstein.
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