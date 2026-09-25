Zidane verso l'esordio sulla panchina della Francia: nuova linfa per Mbappé e Dembelé, cosa filtra

Sarà una prima in tutti i sensi, quella di Zinédine Zidane sulla panchina della Francia . L’hype che è montato gradualmente nelle ultime settimane ha infatti riempito l’aria di Clairefontaine di aspettative di grandeur. Perché a dirigere i Bleus ci sarà il grande artefice del primo vero trionfo planetario di una realtà calcisticamente esplosa solamente in epoca moderna. E che fino al 1984 - anno del trionfo all’Europeo - viveva di semplici momenti a sé stanti e di una gloria evanescente e mai confermata da titoli. Adesso, dopo un Mondiale deludente per l’enorme potenziale rimasto inespresso dal gruppo guidato dall’ex compagno di squadra Didier Deschamps, tocca a Zizou ridare linfa vitale a un movimento in cui margini di miglioramento e di vittoria appaiono enormi. Alla vigilia della sfida contro la Turchia, che avrà luogo nell’ostile catino del Kocaeli Stadium, il neo allenatore transalpino non ha nascosto l’emozione per il suo debutto assoluto da selezionatore. «Sento un’immensa emozione nell’essere qui come commissario tecnico. Forse persino più di quanta ne provassi prima del mio esordio da giocatore», ha affermato Zidane.Il 4-3-3 con il quale l’allenatore ex Real Madrid dovrebbe approcciare una partita sulla carta piuttosto ostica vedrà Kylian Mbappé ritrovare il suo posto come ala sinistra.

Zidane rimetterà Kylian nel suo corridoio preferito

Un ruolo e uno status sottolineato anche da L’Equipe, che nella sua edizione di ieri ha titolato: “Mbappé, à toute gauche”, facendo riferimento anche alle sue ideologie politiche che lo rendono anticonformista rispetto a molti calciatori moderni. Confermato primo capitano, sarà lui a portare nuovamente il vessillo di una nazionale che intende andare finalmente alla conquista di qualcosa di importante. E che vede la Nations League come un torneo propedeutico per un futuro radioso. Nel mirino c’è soprattutto l’Euro 2028, ma anche quel Pallone d’oro per il quale lo stesso bomber del Real Madrid si è dichiarato candidato con possibilità di vincere. Zidane rimetterà dunque Kylian nel suo corridoio preferito, che al Santiago Bernabéu è otturato da Vinícius Júnior, mentre riporterà Ousmane Dembélé nel ruolo di falso nueve che tanto lo ha esaltato in un Paris Saint-Germain che, però, predica un calcio diverso e nel quale, oltre ad avere altri compagni, è consapevole di disporre di meccanismi di gioco molto più oleati.

In campo anche Rabiot e Kone

L’inizio titubante dei campioni d’Europa ha però portato alcune nubi proprio sul Pallone d’oro 2025, che cercherà la sua vendetta personale subito in Nations League. In campo dal primo minuto ci saranno vari italiani, su tutti Maignan e Rabiot per il Milan e Manu Kone per la Roma. Per l’interista Diouf, invece, possibile un impiego da terzino sinistro già dal primo minuto. Insieme a Mbappé, Dembélé e Koundé, Rabiot è un altro dei capitani di questo nuovo corso. E in conferenza stampa ha esaltato il suo nuovo commissario tecnico, che ha puntato forte su di lui. «Zidane la stella della Francia? È un po’ così. Conosciamo la sua importanza nel calcio francese. Era attesissimo. La sua aura fa sì che occupi molto spazio. La gente si aspetta molto. Lui cerca di mettersi in secondo piano il più possibile. E c’è anche un aspetto positivo, perché si parla più dell’allenatore che di certi giocatori... Questo può aiutarci a stare più tranquilli». Adesso, parlerà il campo.