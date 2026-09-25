Nations League
venerdì 25 settembre 2026
Stadio Olimpico
0 - 1
26' 1° tempo
Nations League
venerdì 25 settembre 2026
Stadio Olimpico
Arbitro Daniel Siebert
- M. Godts, 20' (ass. : K. De Bruyne)
Arbitro Daniel Siebert
0 - 1
26' 1° tempo
Italia-Belgio, diretta Nations League: risultato in tempo reale, si sblocca all'Olimpico
Gli Azzurri tornano in campo all’Olimpico per contendere ai Diavoli Rossi di Van Bommel la prima giornata della Lega A
L’Italia torna in campo dopo il terzo fallimento mondiale (e i test di inizio giugno con Lussemburgo e Grecia) per contendere al Belgio di Van Bommel la prima giornata di Nations League. La gara da inoltre il via al secondo ciclo Mancini, ora chiamato a conquistare sul campo il perdono per la fuga in Arabia. L’agenda degli Azzurri prevede poi la trasferta in Turchia del 28 settembre e la gara contro la Francia del 2 ottobre a Saint-Denis. Benvenuti alla diretta di Italia-Belgio: fischio d’inizio ore 20.45!
21:13
22' - Donnarumma decisivo
De Ketelaere dal limite impegna il portiere azzurro alla respinta, arriva Raskin me Donnarumma è veloce a riprendere la posizione per respingere con il corpo
21:09
20' - GOL DEL BELGIO! Sblocca Godts
Palla persa velenosa da parte di Romano, ripartenza del Belgio con Godts che mette a sedere Mancini e Coppola prima di battere Donnarumma.
21:06
18' - Tentativo di Kean
Ripartenza di Cambiaghi, scarico per Calafiori che arriva al limite e cede la palla a Kean: l'attaccante del Como si libera di un avversario e spara di sinsitro, angolato ma troppo debole.
20:58
Fischi all'inno del Belgio
Fischi per l'inno belga prima della partita. Una parte del pubblico, maggioritaria, ha fischiato durante l'esecuzione dell'inno nazionale della squadra ospite. Non pochi spettatori si sono però alzati per applaudirlo. Cantanto da tutto lo stadio, imvece, l'inno di Mameli. Osservato un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola.
20:57
9' - Palo Italia, ma è fuorigioco
Al 9' Barella imbuca per Pio Esposito, il centravanti azzurro impatta al volo ma spara sul legno. Posizione di partenza di Pio irregolare, tutto vano
20:56
7' - Super Donnarumma su De Ketelaere
Al 7' la prima vera occasione della partita è per il Belgio che si presenta in area con l'attaccante dell'Atalanta, il portierone azzurro si allunga e compie un grande intervento salvando la porta italiana.
20:50
1' - Inizia Italia-Belgio
Fischio d'inizio all'Olimpico, parte la sfida di Nations League degli azzurri
20:42
Le squadre entrano in campo
Ingresso sul terreno di gioco per Italia e Belgio, ora gli inni nazionali poi sarà l'inizio del Mancini-bis
20:30
Tutto pronto all'Olimpico
Tra un quarto d'ora l'inizio del match tra Italia e Belgio. Una serata che verrà aperta dal ricordo di Franco Baresi e Sandro Mazzola
20:23
Le parole di Ranieri
Queste il commento del dt azzurro sul momento della Figc. LEGGI TUTTO
20:09
Mancini, le parole della vigilia
Così il ct ha presentato il ritorno in campo degli Azzurri, il cui ultimo match ufficiale resta la disastrosa notte di Zenica: “Bisogna guardare oltre la Bosnia - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Il calcio è fatto di questo, a volte si perdono partite assurde come è capitato all'Italia, ma bisogna andare avanti. C'è l'opportunità di rifarsi anche velocemente. L'attenzione è rivolta al futuro. Abbiamo fatto due allenamenti in 4-5 giorni, ho avuto il tempo di conoscere qualcuno che non conoscevamo bene, è stato importante. Pio e Kean insieme? Ci sono tutte le possibilità, abbiamo tempo fino a domani. I ragazzi sono pronti, speriamo di fare le scelte giuste". LEGGI TUTTO
19:59
Il girone dell’Italia
Le altre avversarie degli Azzurri sorteggiate nel girone 1 di Lega sono la Francia di Zidane e la Turchia di Montella. Questi i prossimi appuntamenti:
28 settembre, Turchia-Italia (Timsah Arena)
2 ottobre, Francia-Italia (Stade de France)
5 ottobre, Italia-Turchia (Dall’Ara)
12 novembre, Italia-Francia (San Siro)
15 novembre, Belgio-Italia (Re Baldovino)
19:45
Italia-Belgio: l’ultimo precedente
Rimanda alla scorsa edizione di Nations League l’ultimo precedente fra Italia e Belgio, quando nel novembre 2024 a Bruxelles gli Azzurri di Spalletti vinsero di misura sui Diavoli Rossi di Tedesco grazie alla rete di Tonali. L’ultima sfida interna si giocò invece nell’ottobre dello stesso anno all’Olimpico, dove i padroni di casa vanificarono il doppio vantaggio pagando a caro prezzo l’espulsione di Pellegrini: 2-2 il finale.
19:36
Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. Ct: Mancini.
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct: Van Bommel.
19:27
Chi manda in tribuna Mancini
Le scelte del ct in vista della sfida con il Belgio. Chi non sarà nemmeno in panchina nel match di Nations League. LEGGI TUTTO
19:21
La direzione arbitrale
Arbitro: Siebert (Germania); Assistenti: Seidel-Foltyn (Germania); Quarto ufficiale: Stegemann (Germania); Var: Dankert (Germania); Ass. Var: Muller (Germania).
19:15
Italia-Belgio: le probabili formazioni
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. Ct: Mancini.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Kayode, Scalvini, Zoma, Frattesi, Mandragora, Doumbia, Maldini, Raspadori, Scamacca.
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. Ct: Van Bommel.
A disposizione: De Busser, Penders, Vandeoort, Mechele, Ngoy, Sabbe, Seys, Theate, Keita, Raskin, Vanaken, Fofana, Fernandez-Pardo, Lukaku, Moreira, Openda, Trossard.
Stadio Olimpico, Roma, Italia.
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