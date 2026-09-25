Francia, Zidane gioie e dolori: Mbappé piega la Turchia ma va ko. Pari la Bosnia di Alajbegovic

Esordio felice per la Francia di Zidane, che alla prima giornata di Nations League (dove è stata sorteggiata nello stesso girone di Italia e Belgio) si impone sul campo della Turchia di Montella con il finale di 1-0. Decide l'incontro Mbappé (54'), che è stato poi costretto a lasciare il campo causa infortunio (il numero 10 del Real si è toccato dolorante il ginocchio sinistro): espulso poi nel finale il portiere turco Cakir (87'). Un risultato che inaugura dunque la nuova gestione dei Bleus, con l'ex tecnico del Real che a Kocaeli ha portato con sé anche il bianconero Kalulu, rimasto però in panchina per tutta la durata dell'incontro. La prossima c'è il Belgio, che all'Olimpico ha sconfitto l'Italia di Mancini per 2-0: appuntamento il 28 settembre al Re Baldovino. Termina invece a reti inviolate la sfida tra la Polonia di Lewandowski e Zielinski e la Bosnia dell'altro bianconero impegnato con la nazionale Alajbegovic, schierato dal 1' minuto insieme all'ex Juve Muharemovic. Bene il Montenegro di Adzic e Krstovic, con l'attaccante in forza all'Atalanta che evita il ko interno con il Cipro rispondendo su rigore (66') al vantaggio di Edwards (55'). Poi, la rete di Osmajic (86') che vale i primi 3 punti.