Mbappé infortunato, ko al ginocchio e ansia Real: torna in Spagna e salta l'Italia, le condizioni

Il Real Madrid resta con il fiato sospeso per le condizioni di Mbappé . L'attaccante francese ha accusato un problema al ginocchio sinistro durante la sfida con la nazionale. Il suo infortunio ha fatto scattare immediatamente l'allarme nello staff medico delle Merengues e la Federcalcio francese ha comunicato che si tratta di una lesione tendinea, ma serviranno ulteriori controlli. Nel frattempo, il centravanti ha già lasciato il ritiro dei Bleus per fare ritorno in Spagna.

Mbappé, lesione al ginocchio e stop con la Francia

Mbappé ha accusato il problema al ginocchio sinistro in occasione del gol che ha deciso la partita della Francia. Gli esami effettuati in Turchia hanno evidenziato una lesione a livello tendineo, senza però chiarire ancora la reale entità dell'infortunio. Per questo motivo l'attaccante non prenderà parte alle prossime tre gare della nazionale francese. Tra queste c'è anche la sfida contro l'Italia, in programma venerdì prossimo. Mbappé ha quindi già interrotto il proprio periodo con i Bleus ed è pronto a rientrare nella capitale spagnola. Il problema desta particolare attenzione anche per i precedenti legati allo stesso ginocchio: nella passata stagione, infatti, il francese aveva dovuto saltare la Supercoppa spagnola e il match di Champions League contro il Manchester City. In totale erano state 12 le partite out a causa dei problemi fisici accusati nella stessa zona.

Rientro a Madrid e nuovi controlli: Mourinho in allerta

Una volta rientrato a Madrid, Mbappé verrà sottoposto a nuovi accertamenti per stabilire con maggiore precisione la gravità della lesione. Il Real Madrid attende dunque il responso degli esami prima di conoscere i tempi effettivi di recupero del proprio attaccante. A preoccupare i Blancos è soprattutto la delicatezza del calendario delle prossime settimane. Il francese ha infatti realizzato 8 dei 20 gol complessivi segnati finora dalle Merengues. La sua eventuale assenza arriverebbe inoltre insieme allo stop di Konaté, anche lui alle prese con un problema fisico in nazionale. Mourinho dovrà così attendere gli esiti dei controlli prima di capire su quali uomini potrà contare. All'orizzonte ci sono gli impegni contro Villarreal, Roma, Siviglia e Lipsia e poi arriverà il Clasico contro il Barcellona, appuntamento per il quale le condizioni di Mbappé saranno inevitabilmente sotto osservazione.