Gol e spettacolo tra Inghilterra e Spagna: la Roja vince a Wembley 2-3. Bene Croazia e Svizzera

Termina con un pirotecnico 2-3 la sfida tra Inghilterra e Spagna valida per il primo turno del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. A Wembley inizio da incubo per i padroni di casa: Guehi sbaglia il disimpegno regalando il pallone a Lamine Yamal, bravissimo a battere Trafford in uscita e mandare avanti i campioni d'Europa e del mondo. Gli ospiti comandano il campo e per ben due volte vanno a un passo dal raddoppio ma in entrambe le circostanze Ferran Torres sciupa da solo davanti all'estremo difensore avversario. Per rianimare i ragazzi di Tuchel ci vuole un episodio: Nico Williams scivola dando il via al contropiede dei padroni di casa: Gordon è glaciale e fa 1-1 al 36'. Passano appena quattro giri di lancette e l'Inghilterra completa il sorpasso con un colpo di testa di Kane che Cucurella devia dentro la propria porta. Nella ripresa la selezione dei Tre Leoni, galvanizzata dalla rimonta, inizia meglio e ha la ghiotta occasione per andare sul 3-1: Bellingham si guadagna un rigore per intervento di Rodri. Massa inizialmente non assegna il penalty ma richiamato al Var cambia la propria decisione. Dal dischetto Kane scivola, colpisce con entrambi i piedi e centra la traversa. L'episodio cambia nuovamente l'inerzia del match, così le Furie Rosse ribaltano ancora tutto trovando il momentaneo pareggio con Alex Baena all'ora esatta di gioco e firmando il 2-3 con Oyarzabal un quarto d'ora dopo. Finale incandescente con occasioni da una parte e dall'altra, ma al triplice fischio è De la Fuente a fare festa. Nell'altra gara del girone la Croazia espugna il campo della Repubblica Ceca: c'è la firma della Serie A, con le reti, tutte nella ripresa, di Modric e Pasalic; in mezzo il momentaneo pareggio di Karabec.