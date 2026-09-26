Gol e spettacolo tra Inghilterra e Spagna: la Roja vince a Wembley 2-3. Bene Croazia e Svizzera
Termina con un pirotecnico 2-3 la sfida tra Inghilterra e Spagna valida per il primo turno del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. A Wembley inizio da incubo per i padroni di casa: Guehi sbaglia il disimpegno regalando il pallone a Lamine Yamal, bravissimo a battere Trafford in uscita e mandare avanti i campioni d'Europa e del mondo. Gli ospiti comandano il campo e per ben due volte vanno a un passo dal raddoppio ma in entrambe le circostanze Ferran Torres sciupa da solo davanti all'estremo difensore avversario. Per rianimare i ragazzi di Tuchel ci vuole un episodio: Nico Williams scivola dando il via al contropiede dei padroni di casa: Gordon è glaciale e fa 1-1 al 36'. Passano appena quattro giri di lancette e l'Inghilterra completa il sorpasso con un colpo di testa di Kane che Cucurella devia dentro la propria porta. Nella ripresa la selezione dei Tre Leoni, galvanizzata dalla rimonta, inizia meglio e ha la ghiotta occasione per andare sul 3-1: Bellingham si guadagna un rigore per intervento di Rodri. Massa inizialmente non assegna il penalty ma richiamato al Var cambia la propria decisione. Dal dischetto Kane scivola, colpisce con entrambi i piedi e centra la traversa. L'episodio cambia nuovamente l'inerzia del match, così le Furie Rosse ribaltano ancora tutto trovando il momentaneo pareggio con Alex Baena all'ora esatta di gioco e firmando il 2-3 con Oyarzabal un quarto d'ora dopo. Finale incandescente con occasioni da una parte e dall'altra, ma al triplice fischio è De la Fuente a fare festa. Nell'altra gara del girone la Croazia espugna il campo della Repubblica Ceca: c'è la firma della Serie A, con le reti, tutte nella ripresa, di Modric e Pasalic; in mezzo il momentaneo pareggio di Karabec.
Tris Svizzera, pari Scozia
Nel Gruppo 1 della Lega B di Nations League, a Lubiana, la nuova Scozia di Pocognoli pareggia in casa della Slovenia: 0-0 il finale al termine di una partita equilibrata con il portiere di casa, Oblak, in evidenza. A Skopje, invece, la Svizzera supera con un netto 3-0 la Macedonia del Nord: a segno Freuler e Amdouni (doppietta).
Goleada Finlandia: tripletta di Pohjanpalo. Gudmundsson ko
Finlandia scatenata a Serravalle nella prima giornata della Lega C di Nations League. Tutto facile per gli scandinavi che, trascinati da capitan Joel Pohjanpalo, battono 7-0 i padroni di casa di San Marino. L'attaccante del Palermo sigla una tripletta andando in gol al 5', al 79' e all'88' (su rigore). Di Walta (doppietta), Svanbach e Kallman gli altri gol. A Plovdiv il Lussemburgo ottiene una storica prima vittoria in casa della Bulgaria. I padroni di casa passano in vantaggio al 18' con Chandarov, gli ospiti pareggiano con Barreiro al 37' e, nella ripresa, al 20', Thill sigla la rete del definitivo 1-2. Nel confronto di Reykjavik l'Islanda non va oltre l'1-1 contro l'Estonia: padroni di casa in vantaggio al 45' con Gudjohnsen, pari estone al 64' con Paskotsi. Da segnalare l'infortunio rimediato dal giocatore della Lazio Albert Gudmundsson, costretto ad abbandonare il campo dopo appena mezz'ora. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni visto che dovrebbe trattarsi semplicemente di una botta alla spalla destra rimediata dopo una brutta caduta. Stesso punteggio a Torshavn nel match tra le Isole Far Oer e il Kazakistan. Padroni di casa in vantaggio con Samuelsen al 14', pari di Yerlanov al 26'. Doppio 2-0, invece, in Albania-Bielorussia e Slovacchia-Moldavia. Asllani (su rigore) e Muci, nel finale della prima frazione di gioco, regalano il successo alla formazione di Rolando Maran mentre Schranz e Duda (penalty), anche loro nell'ultimo quarto del primo tempo, firmando la vittoria degli slovacchi.
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