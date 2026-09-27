Montella, sfida e retroscena Italia: “Mi avevano chiamato… Vi svelo chi toglierei a Mancini”

"Sicuramente sarà una gara importante ai fini del risultato, per me sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta, ma darò tutto per la Turchia, mi hanno accolto e sostenuto". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il ct della Turchia, Vincenzo Montella , alla vigilia del match contro l' Italia . "Qualcosa cambieremo, giocando quattro partite di questo livello in undici giorni è inevitabile. Abbiamo assenze importanti, sarà un modo per vedere anche altri calciatori all'opera, credo molto nell'inserimento di alcuni prospetti. Arda Guler? È speciale come calciatore , vede giocate che altri non vedono, sta crescendo molto anche in fase di non possesso, ha volontà e ambizione, ha talento. Avrei trovato piacere a giocare con Guler, così come per Roberto ( Mancini , ndr). Per me era il massimo."

Montella: "Abbiamo assenze importantissime"

Il tecnico della Turchia ha parlato del match di domani contro l'Italia di Nations League: "Non mi mancavano le anticipazioni da dare sulle formazioni. Qualcosa cambieremo, giocando 4 partite di questo livello è inevitabile. Abbiamo assenze importantissime, anche fossero state due gare. Credo molto nella gradualità e nell'inserimento di alcuni ragazzi". Sui calciatori che avrebbe tolto all'Italia: "Avrei tolto Donnarumma. Giocatore straordinario, copre la porta in maniera incredibile". E sugli elogi ricevuti da mister Mancini: "Sentivo molto la porta? Sentivo anche i suoi assist molto in anticipo. Con l'Italia siamo già affrontati in un'amichevole due anni fa. Per me è un'esperienza carica di emozioni, ma ormai sono qui da molto tempo. Ho imparato a sentirmi uno di voi. State certi che lotterò sempre per voi. Anche se essere italiano comporta una sfida emotiva, quando domani scenderò in campo, il mio cuore batterà per la Turchia e darò tutto per loro."

"L'Italia anni fa mi ha chiamato, ma adesso..."

"Chiamata per la panchina dell'Italia? Nell'ultimo periodo no, diversi anni fa sì - ha spiegato il tecnico italiano - Adesso non c’è spazio nella mia testa per pensare al futuro: ho due anni di contratto qui e li voglio onorare fino in fondo. Meritano la mia massima dedizione anche nei pensieri". E sugli azzurri aggiunge: "Ci sono i cicli nel calcio, ma se togliamo Spagna, Inghilterra, Francia, Portogallo, Germania che hanno parco giocatori numericamente di un altro livello, l'Italia è altamente competitiva. Donnarumma, Bastoni, Barella. Pio, Kean, Tonali, Calafiori". Infine un pensiero all'amico Totti, che oggi ha festeggiato 50 anni: "Gli ho fatto gli auguri nel nostro gruppo whatsapp con altri giocatori, gli ho detto benvenuto nel girone di ritorno e che si goda questa età, che è bella".