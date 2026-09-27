Zhegrova gol non basta, tris Austria al Kosovo. Olanda batte Serbia, Koopmeiners resta in panchina

Crolla ildi Zhegrova in casa dell'nella gara valida per League B di. I padroni di casa si sono imposti col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Affengruber, Adamu e Chukwuemeka; per gli ospiti in gol proprio lo juventino, entrato a inizio secondo tempo e andato in rete su calcio di rigore. Nella League A vince l'in casa dellaper 2-1 grazie alla doppietta di Meerdink, con Koopmeiners che è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Per i padroni di casa la rete è stata firmata da Jovic mentreha fatto il suo ingresso solo a metà ripresa. Nella stessa Lega vince 2-0 lasul, grazie alla firma del laziale Isaksen e all'autorete di Davies. Nella League D terminano in parità sia(1-1) che(0-0).