Zhegrova gol non basta, tris Austria al Kosovo. Olanda batte Serbia, Koopmeiners resta in panchina
Una doppietta di Meerdink regala i tre punti agli Orange, vince anche la Danimarca grazie a Isaksen
Crolla il Kosovo di Zhegrova in casa dell'Austria nella gara valida per League B di Nations League. I padroni di casa si sono imposti col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Affengruber, Adamu e Chukwuemeka; per gli ospiti in gol proprio lo juventino Zhegrova, entrato a inizio secondo tempo e andato in rete su calcio di rigore. Nella League A vince l'Olanda in casa della Serbia per 2-1 grazie alla doppietta di Meerdink, con Koopmeiners che è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Per i padroni di casa la rete è stata firmata da Jovic mentre Kostic ha fatto il suo ingresso solo a metà ripresa. Nella stessa Lega vince 2-0 la Danimarca sul Galles, grazie alla firma del laziale Isaksen e all'autorete di Davies. Nella League D terminano in parità sia Lituania-Azerbaigian (1-1) che Gibilterra-Andorra (0-0).
Tutte le newsUefa Nations League
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS