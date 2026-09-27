Celik, connessione Juve con la Turchia: "Ne parlo agli altri… Yildiz, faremo di tutto"

"L'Italia cura ogni dettaglio"

"L'Italia è un'ottima squadra - ha detto Celik - Ultimamente non ha ottenuto buoni risultati e ne è consapevole. Tuttavia, durante la mia esperienza in Italia, ho visto che è una squadra che gioca con grande disciplina e organizzazione, curando ogni dettaglio tattico. Conosco anche i singoli giocatori: sono elementi di grande qualità che domani ci metteranno alla prova. Cercano inoltre di essere molto efficaci, soprattutto sui calci piazzati. Speriamo di prestare attenzione a questi aspetti e di vincere la partita di domani". Poi ha ripercorso le sue tappe, partendo dallo stadio che ospiterà domani l'incontro: "Se sono qui oggi, è grazie al Bursaspor. E anche se non ho mai avuto l'occasione di giocare con il Bursaspor in Süper Lig, cosa che avevo sempre sognato di fare in questo stadio, ho disputato alcune partite qui con la Nazionale. I nostri tifosi sono sempre eccezionali, proprio come lo erano l'anno scorso. Ogni volta che veniamo qui, il loro sostegno è fantastico; i miei compagni di squadra ne sono entusiasti. Siamo molto felici di giocare qui. Bursa è una città bellissima".

Connessione Juve

Torna sul match contro la Francia di Zidane: "Abbiamo offerto una buona prestazione anche contro la Francia; ci è mancato solo il gol. Abbiamo mostrato grande combattività e ci stiamo adattando tatticamente. Ho fiducia in tutti, sotto questo aspetto. Mi aspetto una bella partita domani". Poi chiude rispondendo alle domande sul suo momento alla Juventus e sulle condizioni del compagno di squadra e di nazionale Kenan Yildiz: "Sono felice di essere alla Juventus. È un club enorme. Sto condividendo le mie esperienze lì con i miei compagni di squadra qui. Kenan è molto dispiaciuto di non essere potuto venire qui. La sua assenza avrà naturalmente un impatto su di noi, ma gli altri compagni di squadra faranno di tutto per colmare il vuoto lasciato da lui".