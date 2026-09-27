Ansia Conceicao: dolorante a terra, torna in campo ma poi c'è il cambio. Cosa è successo col Portogallo
La maledizione infortuni che ha colpito la Juventus in questo avvio di stagione sembra non conoscere fine, ora anche la pausa per la Nations League rischia di portare conseguenze per la rosa di Spalletti. In Norvegia-Portogallo a preoccupare sono le condizioni di Francisco Conceicao che sul finire della prima frazione di gioco è rimasto vittima di un duro scontro di gioco con l'esterno del Borussia Dortmund Ryerson.
Duro colpo: cosa è accaduto
Nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo, Conceicao è andato a sbattere ginocchio contro ginocchio con Ryerson dopo un rinvio dall'interno dell'area di rigore portoghese. Il fantasista bianconero non ha visto l'avversario alle sue spalle e dopo l'impatto è rimasto a terra dolorante, rendendo necessario l'intervento dello staff medico. Jorge Jesus ha mandato subito Leao a fare riscaldamento, preoccupato dalle condizioni di Chico. Il calciatore della Juventus è uscito sulle sue gambe, mostrando ancora dolore. Al rientro dagli spogliatoi è arrivato il sospiro di sollievo, Conceicao è tornato in campo senza mostrare particolari problemi, ma al 54' è stato comunque richiamato in panchina dal ct del Portogallo che ha deciso di mandare in campo proprio Leao con il risultato di 2-1 per i lusitani.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS