Ansia Conceicao: dolorante a terra, torna in campo ma poi c'è il cambio. Cosa è successo col Portogallo

Duro colpo: cosa è accaduto

Nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo, Conceicao è andato a sbattere ginocchio contro ginocchio con Ryerson dopo un rinvio dall'interno dell'area di rigore portoghese. Il fantasista bianconero non ha visto l'avversario alle sue spalle e dopo l'impatto è rimasto a terra dolorante, rendendo necessario l'intervento dello staff medico. Jorge Jesus ha mandato subito Leao a fare riscaldamento, preoccupato dalle condizioni di Chico. Il calciatore della Juventus è uscito sulle sue gambe, mostrando ancora dolore. Al rientro dagli spogliatoi è arrivato il sospiro di sollievo, Conceicao è tornato in campo senza mostrare particolari problemi, ma al 54' è stato comunque richiamato in panchina dal ct del Portogallo che ha deciso di mandare in campo proprio Leao con il risultato di 2-1 per i lusitani.

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